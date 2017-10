Geschichte eines Museums

Karlshorst.

Um das Museum der sowjetischen Streitkräfte geht es am Freitag, 3. November, um 19 Uhr in der Reihe „Militärisches Karlshorst“ im Deutsch-Russischen-Museum, Zwieseler Straße 4. Am 8. Mai 1945 endete in Karlshorst mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht der Zweite Weltkrieg in Europa. Das Papier wurde im Offizierskasino der ehemaligen Pionierschule unterzeichnet. Zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution eröffnete dort 1967 das Sowjetische Museum, das an die Ereignisse erinnerte. Nach dem Abzug der russischen Truppen 1994 wurde daraus das Deutsch-Russische Museum. Informationen gibt es unter50 15 08 55 und www.museum-karlshorst.de