Tag der offenen Tür in Krea-Kitas

Kreativität ist mehr als nur kreativ zu sein. Kreativität ist die Kompetenz für ein problemlösungsorientiertes Denken, Lernen und Handeln. Wie sich das im Kita-Alltag darstellt, das zeigen die Kindertagesstätten des KreativitätsSchulzentrums Berlin.

Drei Kreativitäts-Kindertagesstätten gibt es im Bezirk Lichtenberg:diein der(10318 Berlin) öffnet die Türen am 12.10.2017 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr;"Die Slups" in der Sadowastraße 16 (10318 Berlin) öffnen die Türen am 17.10.2017, von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr;die Kita "Eigensinn" in der Rüdigerstraße 76 (Zugang über Hagenstraße, 10365 Berlin) öffnet die Türen am 10.10.2017 von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.Interessierte Familien sind herzlich zu den Tagen der offenen Türen eingeladen. Informieren Sie sich und melden Sie ihr Kind gleich an.