Verflimmerter Donnerstag: "Das Meer am Morgen" im Kulturhaus zu sehen

Karlshorst. In der Reihe "Verflimmerter Donnerstag" präsentiert die Filmwissenschaftlerin Irina Vogt am 16. Februar im Kulturhaus Karlshorst den Kinospielfilm "Das Meer am Morgen". Der Regisseur Volker Schlöndorff ("Die Blechtrommel") stellt in dem 2011 entstandenen Streifen die historisch wahre Geschichte um einen unfreiwilligen Märtyrer während der deutschen Besatzungszeit in Frankreich vor. Los geht es im Kulturhaus, Treskowallee 112, um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Weitere Informationen gibt es unter 475 94 06 10. KW