Dieb mit zwei Fahrrädern unterwegs

Karlshorst.

Polizisten haben einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt: Am 2. Januar gegen 17.15 Uhr beobachteten Beamte, wie ein 36-Jähriger auf einem Damenrad die Ehrlichstraße entlangfuhr. Er führte gleichzeitig ein zweites Fahrrad mit sich. Als die Polizisten ihn anhielten und befragten, verstrickte er sich in Widersprüche. Schließlich räumte er den Diebstahl der beiden Räder an den S-Bahnhöfen Karlshorst und Ostkreuz ein. Zusätzlich führte er die Polizisten auf die Spur eines mutmaßlichen Hehlers, der die Räder kaufen wollte. Gegen 19.30 Uhr stellten die Polizisten dann auch den zweiten Tatverdächtigen in der Ehrlichstraße.