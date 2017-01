Einbrechern keine Chance geben: Polizei informiert im Kulturhaus

Karlshorst. Wer eine aufmerksame Nachbarschaft und Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, der ist sicherer vor Einbrechern. Welche Maßnahmen noch helfen, das verrät die Polizei bei einem Infoabend.

Die meisten Einbrecher haben keine Zeit zu verlieren: Sie wollen so schnell wie möglich an ihre Beute. Wer also mit Sicherheitstechnik den Kriminellen eine längere "Arbeitszeit" beschert, sorgt dafür, dass sie es meist gar nicht erst versuchen. Die Polizeidirektion 6 informiert am Dienstag, 17. Januar, um 18 Uhr im Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112, über Sicherheitsmaßnahmen im Eigenheim und in der Mietwohnung. Die Beamten geben auch einen Überblick zum Engagement in der Nachbarschaftshilfe Lichtenberg.Da die Teilnehmerzahl wegen der Platzkapazität im Kulturhaus begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung unter46 64 60 42 50 gebeten.