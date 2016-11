Info-Stand von Polizei und BVG im U-Bahnhof : Wie gehen Diebe vor?

Berlin: Bahnhof Lichtenberg |

Rummelsburg. Immer wieder ändern Diebe ihr Vorgehen, um effektiv an Beute zu kommen. Am Donnerstag, 10. November, informiert die Polizei gemeinsam mit der BVG über die aktuellen Tricks von Dieben und Einbrechern – von 13 bis 17 Uhr an einem Informationsstand im U-Bahnhof Lichtenberg. Daneben geben sie Tipps, wie man sich als Helfer in Konfliktsituationen verhalten sollte. Zusätzlich sind Polizisten im angrenzenden Nahverkehr unterwegs, um Fahrgäste auf günstige Gelegenheiten für Diebe hinzuweisen. KW