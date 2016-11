Berlin: Schostakowitsch-Saal |

Karlshorst. Beschwingte Vorweihnachtsstimmung verbreitet die Big Band der Schostakowitsch-Musikschule am 9. Dezember bei ihrem Konzert im Schostakowitsch-Saal in der Stolzenfelsstraße 1. Das Team der benachbarten Havanna-Bar bewirtet die Gäste. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 7,50, ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es in der Havanna-Bar unter 50 37 81 44. KW