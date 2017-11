Blaubart im kleinen Theater

Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Ins kleine Theater lädt am Dienstag, 14. November, um 19.30 Uhr das Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112. Auf dem Programm: Der Blaubart - ein Märchen von Liebe und Hass nach Charles Perrault. Ein reicher Mann würde gerne eine der beiden bezaubernden Töchter seiner Nachbarin heiraten. Aber wer will einen Mann mit blauem Bart? Christine Marx und Klaus Nothnagel bringen die Texte als szenische Lesung mit originellen Kostümteilen und Requisiten auf die Bühne. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Karten und Informationen gibt es unter 475 94 06 10. bm