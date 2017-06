Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Rund um den Mond und die Menschen geht es im Programm „Mondnacht“ am Dienstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr im „Salon am Fenster“ des Kulturhauses Karlshorst, Treskowallee 112. Christine Marx liest originelle Texte zum Thema, begleitet wird sie von Constanze Lösch am Klavier. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro, Informationen unter 475 94 06 10. bm