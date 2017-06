Für kleine und große Jazzfans

Karlshorst.

Ein Muss für Jazzliebhaber: Mit dem Saxophonisten, Komponisten und Bandleader Christoph Friese, dem Liedbegleiter und Dirigenten Tal Balshai und dem Gitarristen Kai Brückner legen Institutionen der Berliner Jazzszene ihr künstlerisches Potenzial zusammen – und zwar am Sonnabend, 24. Juni, um 20 Uhr im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112. Geradlinige Melodien treffen auf improvisatorische Freiheit, klare musikalische Aussagen auf geheimnisvolle Klangbilder. Der Eintritt zum Konzert kostet 12, ermäßigt mit Berlinpass drei Euro. Ticket-Reservierung unter567 68 92. Der Jazznachwuchs kommt bereits am Nachmittag auf seine Kosten: Um 17 Uhr steigt der Wettbewerb „Kids in Concert“ – eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Verein Jazz für Alle aus Tempelhof. Der Eintritt kostet einen Euro. Infos gibt es unter475 94 06 10 oder auch auf www.kulturhauskarlshorst.de