Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Die Pianistin, Orchesterleiterin und Komponistin Maria Baptist studierte als erste Ostdeutsche an der New School in New York und zählt heute zu den Jazz-Größen in Deutschland. Am 28. Januar gastiert sie mit dem "Maria Baptist Trio" im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Karten gibt es unter 567 68 92. KW