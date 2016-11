Jazz-Sängerin Pascal von Wroblewsky zu Gast im Kulturhaus

Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Die Sängerin Pascal von Wroblewsky zählt zu den besten Jazz-Sängerinnen in Deutschland: Am Sonntag, 20. November, gastiert sie auf Einladung des Vereins "Jazz Treff Karslhorst" im Kulturhaus in der Treskowallee 112. Um 17 Uhr bringt sie ein voradventliches Programm auf die Bühne. Zu hören sind nicht nur Neuinterpretationen von Weihnachtsliedern, sondern auch legendäre Songs von Deep Purple und The Doors. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt drei Euro. Karten gibt es unter 567 68 92. KW