Karlshorst.

Fans des modernen Tanztheaters kommen am Sonntag, 23. Juli, um 18 Uhr im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112 auf ihre Kosten. Zu Gast ist die Tanzcompany Flatback and cry mit Freunden und dem Programm „Artefakte 12“. Karten kosten zwölf, ermäßigt neun, mit Berlinpass drei Euro. Reservierungen unter post@flatback-and-cry.de