Peter und der Wolf im Sextett

Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Das musikalische Märchen für Kinder und Erwachsene erklingt in einer eigenen Sextett-Fassung: Sergej Prokofjews Meisterwerk „Peter und der Wolf“ spielt das Kammerorchester Unter den Linden am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112. Das Ensemble erzählt nicht nur, wie der tapfere kleine Peter mit Hilfe seines Freundes, dem kleinen Vogel, einen echten Wolf fängt, sondern stellt auch alle Instrumente ausführlich vor: Violine, Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro. Karten und Infos gibt es unter 475 94 06 10. bm