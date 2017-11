Swingende Alligatoren

Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Tierisch gute Klänge im Kulturhaus: Die „Alligators of Swing“ sind am Sonnabend, 18. Novmeber, um 20 Uhr zu Gast im Jazz Treff. Die drei Musiker aus Franken verbinden die Leichtigkeit des Swing mit den tiefen Gefühlen des Blues und der Kraft des Boogie Woogie. Ihr internationales Niveau bewiesen sie bereits auf Konzerten und Sessions in Chicago und anderen Jazz-Hochburgen. Der Eintritt zum Konzert im Kulturhaus in der Treskowallee 112 kostet 13 Euro, Karten und Reservierungen unter 567 68 92. bm