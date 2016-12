Vom Alltag in der Stadt

Karlshorst.

„Vom Leben in der Stadt“ heißt eine Ausstellung mit Malerei von Elke Pollack, die am Donnerstag, 22. Dezember, um 19 Uhr im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112 eröffnet wird. Die Künstlerin erblickte in Eisenhüttenstadt das Licht der Welt, bevor sie sich der Malerei zuwandte, studierte sie Musik und spielte Violine in einem Orchester. Zu sehen sind ihre Bilder, die das alltägliche urbane Leben zeigen, bis zum 29. Januar im Kulturhaus. Geöffnet ist es montags bis sonnabends von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr. Informationen gibt es unter475 94 06 10 und www.kulturhauskarlshorst.de