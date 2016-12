Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Die "Blue Wonder Jazzband" aus Dresden hat sich über 42 Jahre den Ruf erworben, für zeitlosen Jazz zu stehen. Am 14. Januar gastiert die Gruppe um 20 Uhr im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112. Bei ihrem Konzert sind Originalarrangements zu hören. Der Eintritt kostet 13 Euro. Karten gibt es unter 567 68 92. KW