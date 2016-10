Auszeit für pflegende Angehörige

Berlin: Seniorenwohnhaus |

Karlshorst. Die Pflege eines Angehörigen verlangt von den Pflegenden oft die gesamte Aufmerksamkeit. Sich einmal im Monat eine kleine Auszeit gönnen, mit leichter Gymnastik den Rücken stärken und zu Atem kommen – das empfiehlt die "Kontaktstelle PflegeEngagement". Sie unterstützt Angehörige. Am 3. November lädt um 15 Uhr die Einrichtung Pflegende zur Veranstaltung "Meine Auszeit am Donnerstag" ins Seniorenwohnhaus in der Eginhardstraße 7 a zur gemeinsamen Bewegung und Entspannung ein. Die Seminarleiterin für Stressbewältigung, Marlies Carbonaro, leitet den kostenlosen Kurs an. Um eine Anmeldung wird unter 28 47 23 95 gebeten. KW