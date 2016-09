Ehrenamtliche Helfer für Kinderkleiderladen gesucht

Berlin: Kinderkleiderladen |

Karlshorst.

Für den Kinderkleiderladen "IN VIA" werden ehrenamtliche Helfer gesucht. In dem kleinen Geschäft an der Marksburgstraße werden gebrauchte und gut erhaltene Kinderkleidung, Spielzeug und anderer Kinderbedarf als Spende angenommen und gegen kleines Geld abgegeben. Die Einnahmen werden an das Mädchenprojekt in der Gundelfingerstraße 11 gespendet. Dort kochen, nähen und basteln die Mädchen. Sie machen Ausflüge oder singen und texten in Rapworkshops. Interessenten können sich im "IN VIA" Kinderkleiderladen", Marksburgstraße 38, melden. Ansprechpartner ist Jeannine Schröder:

50 10 26 10.