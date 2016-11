Kultureller Markt zum 2. Advent auf dem Johannes-Fest-Platz

Karlshorst.

"Die Welt zuhause in Karlshorst" lautet das Motto des diesjährigen Weihnachtsfestes, das am 3. und 4. Dezember auf dem Johannes-Fest-Platz und im Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112, stattfindet. Hier werden die Festbräuche aus aller Welt präsentiert: Von weihnachtlichen Leckereien bis hin zu besinnlicher Musik gibt es allerlei Neues zu entdecken. Es gibt Theateraufführungen und Kunstausstellungen, außerdem ist Gospelmusik und auch arabischer Rap zu hören. Am Sonnabend ist der Markt von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das komplette Programm ist zu finden unter www.sozdia.de