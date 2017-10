Berlin: Stadtteilbibliothek Karow |

Karow. Eine herbstliche Lesung veranstaltet das Stadtteilzentrum im Turm am 17. Oktober, 10 Uhr. Zu Gast in der Stadtteilbibliothek Karow, Achillesstraße 77, ist die Autorin Annemarie Klose. Sie liest aus ihrem Feenmärchen „Cilicica“, erschienen in der Edition Freiberg. Der Eintritt ist frei. BW