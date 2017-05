Buntes Kulturfest im Club K14

Berlin: K14 |

Karow. Unter dem Motto „Kulturkarawane“ laden die Pankower Kinder- und Jugendeinrichtungen am Sonntag, 14. Mai, zu einem großen Fest ein. In diesem Jahr findet es zum dritten Mal statt. Nach Stationen in den Ortsteilen Pankow und Prenzlauer Berg ist die Kulturkarawane jetzt nach Karow weitergezogen. Zum Kulturfest sind von 14 bis 18 Uhr im K14 in der Achillesstraße 14 Kinder, Jugendliche und Eltern willkommen. Der Eintritt ist frei. Die Gäste erwartet ein buntes Programm. Für den kleinen Hunger gibt es einen Imbiss, Zuckerwatte, Kuchen, Kaffee und Getränke. BW