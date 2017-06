Ein Laden voller Fotografien: Kurt Schmucker stellt seine Bilder aus der Region aus

Karow. Motive aus Karow und Umgebung, wunderschöne Naturaufnahmen und Veranstaltungsimpressionen: Das alles ist jetzt in einer Fotoausstellung in einem kleinen Laden an der Karower Piazza zu sehen.

Der Gewerberaum in der Ladenzeile in der Achillesstraße 46 steht eigentlich leer. Der Karower Hobbyfotograf Kurt Schmucker bekam ihn aber von der Vermieterin zur Verfügung gestellt, um dort seine Fotokunst einem größeren Publikum vorzustellen. Die Passanten können sich durch die großen Schaufenster Fotografien anschauen, jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr ist der Fotograf zudem vor Ort. Dann können sich Besucher noch weitere Bilder anschauen und mit dem Fotografen ins Gespräch kommen.Wer einen Blick in den Laden mit den vielen Fotos wirft, entdeckt viel Farbigkeit. Man sieht Fotografien von Blumen und Bäumen, von Landschaften und Gebäuden, aber auch Bilder von Stadtteilfesten. Der 78-Jährige entdeckte 2009 im Ruhestand die Fotografie als seine neue Leidenschaft. Er legte sich eine Powershot-Kamera von Canon zu. Die trägt er fast immer bei sich. Wenn er ein Motiv oder ein Detail entdeckt, das seiner Meinung nach unbedingt fotografiert werden muss, drückt er auf den Auslöser.Kurt Schmucker hat einen ganz besonderen Blick fürs Motiv. Details, an denen andere vorübergehen, fesseln ihn sofort. Er ist vor allem viel in der Natur unterwegs. Die Formen, Farben und die Lebendigkeit von Flora und Fauna bringen ihn auf immer neue Bildideen.Wer mit dem Fotografen ins Gespräch kommen möchte und donnerstags keine Zeit hat, kann sich bei ihm auch unter

711 64 86 melden. „Ich wohne ganz in der Nähe und bin dann in fünf Minuten da, um den Laden zu öffnen“, sagt er.