Karow.

Unter dem Motto „The Spirit of Falco“ findet am 20. Mai im Restaurant Bilderstübchen ein Club-Konzert mit dem Falco-Double Hans-Peter Gill statt. Dieser sieht nicht nur wie Falco aus, er lebt ihn auch auf der Bühne aus. Das Konzert in der Blankenburger Chaussee 86 beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 25 Euro. Karten können unter0177 277 05 91 reserviert werden. Weitere Informationen gibt es auf http://asurl.de/13d0