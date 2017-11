Kunstauktion in der Scheunengalerie: „Künstlergruppe Karow“ präsentiert ihre Arbeiten

Karow. Die „Künstlergruppe Karow“ veranstaltet in der Two Pillars Gallery eine Kunstauktion.

Weitere Informationen sowie einen Katalog gibt es auf www.kuenstler-gruppe-karow.de und www.ron-weber.de

Diese findet am 19. November ab 16 Uhr in der früheren Scheune in Alt-Karow 40 statt. Zu sehen und zu ersteigern ist eine Vielzahl von Werken aus unterschiedlichen Schaffensperioden von Ron Weber und Wolfgang Baumgartner. Fast alle Arbeiten waren in den vergangenen Jahren bereits in Ausstellungsprojekten zu sehen. Was versteigert wird, kann am 18. November von 15 bis 18 Uhr bereits besichtigt werden.Gegründet wurde die „Künstlergruppe Karow“ 2000. Ihren Kern bilden von Anfang an Ron Weber und Wolfgang Baumgartner. Beide nutzen eine Karower Scheune als Atelier. Und dort sind sie äußerst produktiv. „Für uns ist es wichtig, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, sondern uns untereinander auszutauschen“, so Ron Weber. „So kann man sich gegenseitig künstlerisch voranbringen.“ Neben dem Malen im Scheunen-Atelier verbindet Weber und Baumgartner, dass sie immer wieder gemeinsam Ausstellungen zeigen.