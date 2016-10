DHL und Post versuchen zu vermeiden

Ich bin durch meine Behinderung (komme allein kaum aus dem Haus) auf Einkaufen im Internet angewiesen. Inzwischen achte ich beim Einkauf sehr genau darauf das dort nicht mit DHL versendet wird. Es ist ein grauen seit Jahren mit denen, Beschwerden bringen nichts entweder kommt immer die gleiche Standard Antwort oder gar nichts. So läuft es: Pakete gehen entweder an den Absender zurück weil ich unbekannt verzogen bin... oder die Adresse falsch ist oder die beste Ausrede vor 8 Wochen die Zufahrtsstraße war blockiert(eine ganz normale Straße wo immer alles durchkommt)und das war eine Express Sendung. Wenn man Glück hat kommt mit der Briefpost mal ein Abhol-schein das man sich die Sendung in der Fiale abholen kann. Nur ist dies so knapp das die Lagerfrist meistens schon fast um ist, da ich ja erst jemanden Beauftragen muss dort hin zu fahren. Also geht es meistens dann auch zurück. Oder es gehen Sendungen einfach verloren, im Jahr 2015 waren es alleine an mich 19 Pakete die auf wundersame weise verschwunden sind. Dabei handelte es sich nicht nur um kleine Pakete sondern auch um solche wie ein Regal Paket Größe 2 meter x 1,50 und einen Fernseher. Da ich auch meine Medikamente auf den Postweg erhalte war das eine Zeit lang sehr problematisch sie kamen nicht rechtzeitig an oder gar nicht. Inzwischen hat meine Apotheke auf Hermes umgestellt und siehe da meine Medikamente sind seit dem IMMER an nächsten Tag da. Ähnlich mit kühl pflichtigen Lebensmitteln falls die Sendung mich erreicht hat nach über einer Woche waren die verdorben. Auch hier versendet meine Stamm Händler inzwischen mit Seriösen Alternativen. Ich selbst würde nie mehr auf den Gedanken kommen meine Post DHL anzuvertrauen. Nicht anders ist es mit der Briefpost Ich würde mal sagen die Behauptung 90 % kommen am nächsten Tag an ist genau umgedreht nur 10 % der Post kommt überhaupt an. Ob es meine Zeitung Abos sind die immer öfter mal nicht ankommen bei kleinen Händlern die mit Warensendung dummerweise per Deutsche Post versenden kommen nie an, man hat Erklärungsnot weshalb eine Sendung die schon 3 oder 4 mal losgeschickt wurde immer noch nicht angekommen ist.(weil noch nicht alle Post Mitarbeiter zbsb. mit den bestellten Rasierklingen versorgt sind) Ich warte seit 8 Wochen auf ein Kabel aus China, die Sendung lässt sich bis zum Flughafen FFM verfolgen dann der Deutschen Post übergeben... man ahnt es verschwunden.Auch ist mir aufgefallen das es hier zwar einen freundlichen Stammzusteller gibt, doch wenn der Krank ist oder Urlaub hat kommt hier oft gar keiner. Wir hatten dieses Jahr schon häufig das bis zu 10 Tage einfach überhaupt keine Post kam. Mein Fazit: Man sollte DHL und deutsche Post endlich abschaffen und ausschließlich auf seriöse Dienstleister bauen.

