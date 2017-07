Karower Flohmarkt in der Achillesstraße

Unser großer Flohmarkt in Berlin-Karow mit über 100 möglichen Ständen bietet von Kleidung, Spielzeug, über Selbstgemachtes, Antikem & Möbeln alles, was das Trödlerherz begehrt.

Von 10-16 Uhr lädt der 3x jährlich stattfindende Flohmarkt zum Schlendern ein.

Wer eine Standfläche reservieren möchte, meldet sich in unserem Spielwaren-Fachgeschäft "Kleiner Schlauberger" (Achillesstr. 57, 13125 Berlin) via Vorkasse an. Eine 3m-Standfläche kostet 15 Euro und kann beliebig genutzt werden.