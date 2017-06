Sich mit neuen Nachbarn treffen

Karow.

Das Projekt „Willkommen in Karow“ lädt am 25. Juni ins „Café International“ ein. Dazu sind Geflüchtete sowie Karower von 16 bis 19 Uhr im Gemeindehof der Stadtmission in der Straße Alt-Karow 8 willkommen. In ungezwungener Atmosphäre treffen sich Neu-Karower, die nach Flucht und Vertreibung im Ortsteil gelandet sind, sowie Einheimische und Unterstützer der Geflüchteten. Bei Kaffee und Kuchen können sich die Teilnehmer kennenlernen und ins Gespräch kommen. Weitere Informationen unter www.pankow-hilft.de/karow-2