Karow.

Das Stadtteilzentrum im Turm veranstaltet am 15. Dezember eine Wanderung in der reizvollen Landschaft nördlich von Berlin. Wanderleiter Thomas Kaupel fährt mit den Teilnehmern zunächst mit der Heidekrautbahn nach Wandlitz. Vom dort aus geht es zum und um den Liepnitzsee. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter

94 38 00 97 an. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Buswendeschleife am S-Bahnhof Karow.