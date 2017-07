Edelmetall für die Figaros: Bowling-Teams holten Silber und Bronze

Karow. Gleich mit zwei Medaillen kamen die Teams des Betriebssport-Bowling-Vereins „Figaros-Netzwerk“ von den diesjährigen Europameisterschaften zurück.

Erfolgreich in Europa

Wer will mitmachen?

Bei der EM, die in diesem Jahr in Nottingham stattfand, holten die Figaros 2 den zweiten Platz und die Figaros 1 den dritten Platz. Die beiden Berliner Teams mussten sich nur dem Team aus den Niederlanden geschlagen geben.Bowling ist für viele Menschen ein Freizeitvergnügen. Aber als Wettkampfsportart ist das Bowling eher unbekannt. Dabei muss in diesem Sport genauso fleißig trainiert werden, wie in anderen Sportarten – wenn man zu den Besten gehören will.Die Spieler des Betriebssport-Vereins „Figaros-Netzwerk“ trainieren unter Leitung von Team-Chef Andreas Klatt so fleißig, dass ihre Mannschaften zu den europäischen Spitzen-Teams gehören. Dreimal gelang es dem Verein bereits, den Europameister der Betriebssportmannschaften im Bowling zu stellen.In diesem Jahr gingen erneut 100 Mannschaften aus ganz Europa an den Start. Die Teams von „Figaros-Netzwerk“ beeindruckten die Konkurrenz vor allem dadurch, dass sie kontinuierlich auf höchstem Niveau spielten. Jeder Spieler hatte insgesamt 90 Kugeln zu schieben.Die Idee, eine Bowling-Betriebssportgemeinschaft zu gründen, hatte 1998 Monika Pakulla. Die Karowerin hat ein Friseurgeschäft. Zunächst waren es die Mitarbeiter, die regelmäßig Bowling spielten. 1999 trat die erste Mitarbeiter-Mannschaft zunächst in der Haus-Liga an. Im Laufe der Jahre verstärkten Kinder von Mitarbeitern und weitere Bekannte die Teams. Inzwischen ist aus den Figaros ein richtiger Verein geworden. Kontakt aufnehmen zu den erfolgreichen Bowling-Spielern, denen übrigens stets Sponsoren willkommen sind, kann man über Team-Chef Andreas Klatt per E-Mail: die.klatts@t-online.de . Nähere Informationen finden sich auf http://www.figaros-netzwerk.de/