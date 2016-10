Polizei berät zum Einbruchschutz

Berlin: Polizeiabschnitt 63 |

Kaulsdorf. In der dunklen Jahreszeit ist die Einbruchsgefahr besonders groß. Wie können Häuser und Wohnungen also wirksam vor Einbrechern geschützt werden? Antworten auf diese Fragen gibt es am Donnerstag, 13. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Polizeiabschnitt 63, Heinrich-Grüber-Straße 35. Fachkräfte des Landeskriminalamtes, Kriminalisten des Einbruchskommissariats und andere Mitarbeiter des Polizeiabschnitts 63 vermitteln im persönlichen Gespräch Wissenswertes über Schutzmßnahmen. hari