Ägyptischer Abend mit Multivisionsshow

Berlin: Stadtteilzentrum Kaulsdorf | Hellersdorf. Marianne Yassin Mohamed liest am 14. September ab 17 Uhr im Stadtteilzentrum Kaulsdorf in der Brodauer Straße 27-29 aus ihrem Buch „Der Felukensegler und die Deutsche“. Sie lebte viele Jahre in dem Land am Nil, lernte einen Ägypter kennen und kümmerte sich in einem Tierhospital um herrenlose Katzen und Hunde. Noch heute zieht es sie immer wieder zurück zu den Menschen und der beeindruckenden Natur. Die Veranstaltung ist kostenfrei, der Zugang behindertengerecht. ReF