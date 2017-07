Kiezspaziergang zur Geschichte

Kaulsdorf.

Das Stadtteilzentrum Kaulsdorf und der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf laden am Dienstag, 11. Juli, von 18 bis 20 Uhr zu einem Kiezspaziergang ein. Ziel ist der historische Dorfkern samt der umliegenden Bauernhöfe. Heimathistorikerin Karin Satke unterhält die Spaziergänger mit spannenden Informationen zur Geschichte des Stadtteils. Treffpunkt ist das Stadtteilzentrum an der Brodauer Straße 27-29. Die Teilnahme ist kostenfrei und nur nach Anmeldung unter998 81 60 oder per E-Mail an info@ev-mittendrin.de möglich.