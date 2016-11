Irrtümer von Verbrauchern

Berlin: Stadtteilzentrum Kaulsdorf |

Kaulsdorf. Das Stadtteilzentrum Kaulsdorf, Brodauer Straße 27-29, setzt am Dienstag, 22. November, seine Veranstaltungsreihe Anwohner-ABC fort. Ein Vortrag informiert um 17 Uhr über die größten Irrtümer bei Verbrauchern. Themen sind unter anderem das Widerrufsrecht bei Telefon- und Online-Käufen, Rücktritt von Verträgen, Reklamationen und Anbieterwechsel. Die Teilnahme an der Veranstaltung in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Berlin ist kostenfrei. Anmeldung unter 56 58 87 62. hari