Neues Recht bei der Vorsorge

Berlin: Stadtteilzentrum Kaulsdorf |

Kaulsdorf. Was ist neu bei der Patientenverfügung? Darüber informiert eine Veranstaltung am Dienstag, 7. Februar, um 15 Uhr im Stadtteilzentrum Kaulsdorf, Brodauer Straße 27-29. Ein Jurist spricht über die Änderung der Rechtsprechung durch den Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr und beantwortet Fragen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung und mehr Infos unter 56 58 87 62. hari