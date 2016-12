Kaulsdorf.

Am S-Bahnhof Kaulsdorf gibt es seit kurz vor Weihnachten 46 zusätzliche Stellplätze für Fahrräder. Ihre Gesamtszahl beträgt nun 162. Die finanziellen Mittel in Höhe von 25 000 Euro stellte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bereit. Viele Kaulsdorfer hatten sich in der Vergangenheit mehr Fahrradabstellplätze gewünscht, weil die vorhandenen schon lange nicht mehr ausreichten.