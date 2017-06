Wildkräuterführung So, 25.06.17, 13:00 - 14:00

Wussten Sie, dass man Gierschblüten essen kann?



Die Frühlingskräuter sind jetzt durch und manch einer denkt nun, dass man nicht mehr viel sammeln und essen kann. Ein Irrtum, auch heute werden wir wieder viel essbares vorfinden und uns eingehend damit beschäftigen.



Ich freue mich, wenn ich Ihnen Sommerkräuter und -blüten näher bringen kann.



Am Ende der Führung gibt es eine leckere, reichhaltige Kostprobe.



Bitte melden Sie sich per Mail gaertnerin(at)essbarer-garten-kladow.de oder Telefon 0179 9770 146 an. Kosten: 15,- pro Person, Kinder unter 6 Jahren frei, ab 6 Jahren 7,- Euro