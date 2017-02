Kladow.

Drei Räuber haben am 11. Februar am Kladower Damm kurz nach 19 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle betreten und bedrohten den 40-jährigen Pächter mit einer Schusswaffe sowie zwei Messern. Sie zwangen den Mann, die Kasse zu öffnen, aus der sich das Trio Geld nahm. Anschließend raubten die Täter mehrere Tabakdosen und flüchteten aus dem Verkaufsraum in unbekannte Richtung.