Kladow. Der vorweihnachtliche Büchermarkt des Kladower Forums findet am 18. und 19. November jeweils von 11 bis 18 Uhr im Vereinssitz am Kladower Damm 387 statt. Dabei gibt es Bücher von neuwertig bis gebraucht zu Schnäppchenpreisen. Die Bücher werden nach Themen sortiert angeboten. Der Erlös fließt in den Erhalt des denkmalgeschützten Hauses des Kladower Forums. CS