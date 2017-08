Flugplatzfest im Militärmuseum

Berlin: Militärhistorisches Museum Berlin-Gatow |

Kladow. Das militärhistorische Museum Flugplatz Gatow, Am Flugplatz Gatow 33, lädt am 2. und 3. September jeweils von 10 bis 18 Uhr zum Flugplatzfest und zum Tag der Reservisten. Auf der Start- und Landebahn des ehemaligen britischen Militärflugplatzes werden am Sonnabend in Abhängigkeit vom Wetter kleinere Flugzeuge landen und am Sonntag wieder starten. Es gibt ein Bühnenprogramm, Katastrophenschutzvorführungen und zahlreiche Informationsstände von Vereinen. Der Eintritt ist frei. CS