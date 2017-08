Kunst aus Berlin in Kladow

Berlin: Kladower Forum |

Kladow.

Anlässlich des 750-jährigen Bestehens Kladows zeigt das Haus des Kladower Forums, Kladower Damm 387, Arbeiten der Kladower Künstlerin Monika Aladics. Zu sehen sind Zeichnungen, Collagen und Arbeiten in Acryl, die alle in Berlin und Potsdam entstanden sind. Mit den Menschen und der Landschaft in und um Berlin fühlt sich die 1967 in Budapest geborene Künstlerin besonders verbunden, und sie inspirieren sie immer wieder aufs Neue. Die Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 25. August um 18 Uhr. Danach ist die Ausstellung bis zum 17. September mittwochs von 15 bis 17 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 12 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Weitere Infos unter www.kladower-forum.de