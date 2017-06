Maritimer Jazz am Hafen

Anreise auch mit Schiff

Kladow. Zum Jazz am Hafen lädt Ende Juni die Bezirksmarketinggesellschaft Partner für Spandau an den Imchenplatz.

Die maritime Meile Imchenallee ist mit ihrer hochwertigen Gastronomie mit Musik besonders attraktiv. Jazzbands der Spitzenklasse sind dann in Kladow zu Gast. Nebenbei gibt es natürlich auch Informationen über die 750 Jahre, auf die Kladow zurückblicken kann.Der Clou der Veranstaltung: Die Festmeile ist auch gut mit den Fahrgastschiffen erreichbar, die am Lindenufer ablegen. So lässt sich Spandau vom Wasser aus genießen. Jazz am hafen ist am 30. Juni von 15 bis 24 Uhr, am 1. Juli von 11 bis 24 Uhr sowie am 2. Juli von 11 bis 20 Uhr geöffnet. CS