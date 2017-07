Berlin: Rotkreuz-Institut Berufsbildungswerk |

Kladow. Das Rotkreuz-Institut Berufsbildungswerk lädt am 13. Juli von 11 bis 16 Uhr zum Sommerfest an den Krampnitzer Weg 83-87. Es gibt ein Musikprogramm. Vor allem junge Besucher können sich an zahlreichen Sportmöglichkeiten erproben. CS