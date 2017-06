Theaterstück nach Mark Twain

Berlin: Freie Waldorfschule Havelhöhe |

Kladow. Die achte Klasse der Freien Waldorfschule Havelhöhe bringt eine selbst bearbeitete Fassung von Mark Twains „Der Prinz und der Bettelknabe“ auf die Bühne. Öffentliche Aufführungen sind am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr und Sonnabend, 24. Juni, um 18 Uhr im Saal der Schule, Neukladower Allee 1. Der Eintritt ist frei. „Der junge Prinz Edward und der ihm zum Verwechseln ähnliche Betteljunge Tom tauschen unfreiwillig die Rollen, lernen so die Welt des anderen kennen“, fasst Lehrer Paul Barrett das Stück zusammen. Er hat schon viele Schüleraufführungen begleitet, denn an Waldorfschulen gehört ein Bühnenstück zum Stundenplan jeder achten und zwölften Klasse. CS