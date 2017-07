Theisen Trio - Blue & Green

Akustische Popmusik der letzten 100 Jahre



Simon Theisen (Berlin) und seine Mitmusiker Daniel Franke (Freiburg) und Martin Fischer (Dresden) spielen unbekannte Interpretationen bekannter Stücke aus Blues, Pop, Rock und Jazz.

Von Duke Ellington bis Bob Dylan, Cat Stevens, Sting und Nirvana werden viele bekannte Werke der Popmusik der letzten 100 Jahre in dieser akustischen Besetzung unaufdringlich, mal schlicht, mal virtuos erklingen. Die ausgebildeten Profimusiker schöpfen aus der großen Bandbreite ihres Könnens um das musikalisch Verbindende zwischen einem Blues von der Jahrhundertwende bis zu aktueller Popmusik zu finden und zu erfinden.

Ihre Interpretationen laden den einen zum Träumen und den anderen zum Tanzen ein.

In der wundervollen Atmosphäre des Fränkel-Gartens, direkt an der Havel in Kladow, ist für den geneigten Zuhörer beides möglich. Wir freuen uns auf die Premiere des Trios, perfektes Sommerwetter und einen ganz besonderen Abend. Bei Regen findet die Veranstaltung drinnen statt.

Eintritt: 10€, Ermäßigt: 7€

Träger der Veranstaltung: HavArt Musikakademie