Kladow. Gebrauchte Kleidung, Spielzeug, Bücher und Kinderwagen können am Sonnabend, 7. Oktober, beim Kleiderbasar in der Freien Waldorfschule Havelhöhe gekauft oder verkauft werden. Die Standmiete beträgt fünf Euro zuzüglich Kuchen oder Fingerfood für das Buffet. Getrödelt werden kann von 10 bis 12 Uhr. Standinteressenten melden sich unter 0172/ 379 05 00. Die Schule ist an der Neukladower Allee 1 zu finden. uk