Ausbau des Havel-Radwegs

Kladow.

Auf der Imchenallee haben zwischen Mascha-Kaleko-Weg und dem Eingang zum Gutspark Neukladow die Arbeiten für den Ausbau des Havel-Radweges begonnen. Das Bauvorhaben endet in etwa drei Monaten. Fußgänger und Radfahrer müssen mit Einschränkungen rechnen, kommen sonst aber durch. Die Bauarbeiten in diesem 9. Abschnitt koordiniert die landeseigene Grün-Berlin-Stiftung. Informationen unter www.gruen-berlin.de . Der Havel-Radweg gehört zum Fahrradroutennetz zwischen Berlin und Brandenburg. In Berlin wird der Radweg in auf einer Länge von etwa sieben Kilometern erneuert und erweitert.