Brücke für Lkw gesperrt

Oberschöneweide. Die Hochbrücke über die Treskowalle ist ab sofort für LKW gesperrt.

Wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mitteilt, hatten Experten bei einer obligatorischen Bauwerksprüfung Schäden an zwei Lagersockeln entdeckt. Daraufhin waren Baustoffuntersuchungen veranlasst worden. In deren Ergebniss musste die Brücke nun ab sofort für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt werden.Ob und wann sie repariert werden kann, wurde nicht mitgeteilt. Lkw auf dem Weg zwischen Ostkreuz und Köpenick müssen ebenerdig über die Ampelanlage an der Treskowallee fahren.An der 1989 fertiggestellten Brücke waren bereits im September Reparaturen nötig geworden. Damals waren Schäden an der Rampe und der eigentlichen Brücke beseitigt sowie Abdichtungsarbeiten vorgenommen worden.