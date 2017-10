Mit anpacken an der Müllerecke

Berlin: Badestelle Müllerecke | Köpenick. Die Sozialraumorientierte Planungskoordination und der Ortsverein Spindlersfeld & Köllnische Vorstadt rufen zum Arbeitseinsatz auf. Am 13. Oktober ab 14.30 Uhr und am 14. Oktober ab 11 Uhr werden helfende Hände zum Ausheben, Zementieren und Schrauben benötigt. Gemeinsam soll die Müllerecke gestaltet werden, Bänke, Mülleimer und

Fahrradständer errichtet werden. Für alle Helfer gibt es freie Erfrischungen und Snacks. Treffpunkt ist an der Badestelle Müllerecke, Grünauer Straße 101a. Informationen auch bei Jacqueline Kreische, Regionalkoordinatorin für das Allende-Viertel, 902972204. sim

