Tag der offenen Tür - Möbel, Wohnaccessoires und Dekorationen

Das monatliche Verkaufsevent im Fabrikloft der Berliner Landjungs:

Vintage, Mid Century, Industrial Design, Country Style - unser Sortiment umfasst historische Einzelstücke, die von uns selbst behutsam restauriert oder umgestaltet wurden aus jahrzehntealten Fundstücken im authentischen Vintage-Look, verträumten Landhausstil oder im zeitlosen skandinavischen Design. Passend zu unserem Sortiment bieten wir auch die Kreidefarben der holländischen Manufaktur Painting the Past an.



Ergänzt wird das Ganze durch unsere Ideen die wir in jeder Form realisieren, die mit Einrichtung zu tun hat:

Farbberatung, Raumgestaltung, Hausumbau, Hoteleinrichtung, Einrichten von Ferienhäusern oder Ladengeschäften - überall dort, wo individuelle Lösungen gefragt sind, kommen wir zum Einsatz. Weder ein Projekt noch ein Budget können zu klein sein, um positive Veränderung in Räumen zu schaffen.



Natürlich gibt es wieder kostenfrei Kaffee, kalte Getränke und gern auch ein Stück Kuchen



Wann: 10. Juni 2017, 12-18 Uhr

Wo: 12555 Berlin, Seelenbinderstrasse 141

S Bahn Hirschgarten, Tram+Bus Brandenburgplatz

Parkplätze vor der Tür